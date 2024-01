Izveidota jauna konteinerkravu pārvadājumu līnija Rīga-Halla-Roterdama-Helsinki

“Esam priecīgi atklāt jauno konteineru pārvadājumu pakalpojumu, kas savieno Rīgas ostu ar Hallas un Roterdamas ostām, un uzskatām to par ļoti nozīmīgu notikumu. Regulāru konteinerpārvadājumu uzsākšana caur Rīgas ostu ir apliecinājums Samskip uzticībai saviem klientiem. Mēs nopietni strādājam, lai uzzinātu un uzklausītu mūsu klientu vajadzības, kā arī darām visu, lai tās piepildītu. Šajā gadījumā kopā ar klientiem tika identificēta nepieciešamība pēc ātra konteineru pārvadājuma no Rīgas uz Lielbritāniju, kas vienlaikus nodrošinātu uzticamu servisu un augsta līmeņa klientu apkalpošanu,” norāda kompānijas Samskip Baltijas jūras reģiona direktors Johans van der Pijls (Johan van der Pijl).

Samskip konteineru līnijas kuģi tiek apkalpoti pie SIA “Rīgas Centrālais Termināls” (RCT) piestātnēm. RCT ietilpst AS “Riga Port” grupā un ir viens no trijiem Rīgas ostas termināļiem, kur tiek pārkrauti konteineri un apstrādātas konteinerizētās kravas. RCT 2023. gada laikā ir izdevies audzēt pārkrauto konteinerkravu apjomu vairāk nekā 2 reizes un tās ir kļuvušas par vienu no lielākajiem RCT apkalpoto kravu segmentiem, veidojot turpat vai 50% no termināļa kravu portfeļa.