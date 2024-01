Tramps nedēļas laikā var zaudēt 15% savu bagātību

26. janvārī Ņujorkas tiesa piesprieda Trampam izmaksāt 83,3 miljonus dolāru rakstniecei Džīnai Kerolai. Šonedēļ gaidāms tiesas lēmums lietā par krāpniecību, kurā Trampam pieprasa atmaksāt 370 miljonus dolāru lielu “nelikumīgo peļņu”, ko viņš guvis, slēpjot savu patieso aktīvu apjomu no bankām, lai iegūtu maksimāli izdevīgus kredītu nosacījumus.

Abas šīs prasības tiesā paredz piedzīt no Trampa soda naudu. Kopumā Tramps var lepoties ar 3,1 miljardu dolāru vērtīgiem aktīviem. Ja no Trampa tiks piedzīta soda nauda 450 miljonu dolāru apmērā, tas “apēdīs” 15% no kopējās aktīvu summas.