Ukrainas pirmā lēdija Olena Zelenska ceturtdien atklāj konferences "Krievijas karš pret bērniem" (Russia’s War on Children) publisko daļu. Konferencē savas liecības par pieredzēto sniegs bērni, kuri pārcietuši Krievijas pastrādātās deportācijas no okupētajām Ukrainas teritorijām. Konferenci no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 tiešraidē varēs vērot portālā TVNET.