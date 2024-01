Likumprojektu par aizliegumu Latvijā importēt agresorvalstu graudus varētu izstrādāt mēneša laikā

Vienlaikus Siliņa neprognozēja to, cik ātri to varētu pieņemt Saeima.

Pēc Zemkopības ministrijas datiem, Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja ES aiz Spānijas. Latvija 2023.gadā no janvāra līdz oktobrim importēja 12% no kopējās ES importa no Krievijas vērtības, ieņemot otro vietu starp ES dalībvalstīm.