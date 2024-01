Rinkēvičs aicina arī pārējās reģiona valstis aizliegt graudu importu no agresorvalstīm

"Protams, visefektīvāk būtu, ja mums būtu kopīga vienošanās ES. Mēs par to iestāsimies un turpināsim darbu. [..] Baltijas valstis ir paudušas Latvija politisku atbalstu. Tiklīdz būs likums, aicināsim Lietuvu un Igauniju pievienoties ar līdzīgu likumdošanu," sacīja Siliņa.

Kā vēstīts, pēc ZM datiem, Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja ES aiz Spānijas. Latvija 2023.gadā no janvāra līdz oktobrim importēja 12% no kopējās ES importa no Krievijas vērtības, ieņemot otro vietu starp ES dalībvalstīm.