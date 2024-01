Noskaties ⟩ Ukrainas bērni: krievu armijnieki mums draudēja ar ieročiem

Maksims un Ivans nāk no Mariupoles un vēl pirms kara puišu galvenās intereses bija bokss un automehānika, ko abi apguva arī koledžā. Taču 24. februāris pirms diviem gadiem arī viņu dzīves apgrieza kājām gaisā.

“Mums tobrīd aukstuma dēļ mācības bija attālināti un tonakt kopmītnēs pamodos no mammas zvana, ka ir sācies karš, par ko, protams, biju šokā – neviens nebija gaidījis, kas tas ir iespējams,” neslēpj Ivans.

“20. martā mēs nolēmām ar kājām doties prom no Mariupoles, jo sapratām, ka tur nav jēgas palikt, ne pie kā laba tas nenovedīs. Bijām neliela grupa ar draugiem un manu vecāko brāli – devāmies uz Mangušas ciemu, jo bijām dzirdējuši, ka no turienes automašīnas ved cilvēkus uz Ukrainas kontrolē esošajām teritorijām,” atceras Ivans un papildina: “Kamēr bijām ceļā viena no medmāsām sacēla paniku par mūsu prombūtni. Pēc mums atbrauca jau krievu armijnieki un draudēja mums ar ieročiem, ja kaut kur dosimies. Sašaus mums ceļgalus. Mēs sapratām, ka mums nav izvēles un mūs aizveda uz Doņecku, uz bērnu slimnīcu.”