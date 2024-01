FOTO ⟩ “Ne visi atbrīvotie bija redzami; daļu nekavējoties aizveda ātrā palīdzība”. Ukraina komentē gūstekņu apmaiņu

Gandrīz 40 ukraiņi no 207, kuri šodien atgriezās no Krievijas gūsta, bija ievainoti vai smagi slimi. To teletona laikā sacīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas direktorāta pārstāvis Andrejs Jusovs, ziņo "Unian".