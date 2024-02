Brīnumskaistais bērniņa gaidību laiks – kas par to jāzina?

Kas jāmaina savā līdzšinējā dzīvesveidā?

Šis ir viens no biežākajiem jautājumiem, kas uztrauc sievietes, uzzinot par grūtniecību. Tāpēc ginekoloģe skaidro: “Uzzinot, ka esat stāvoklī, droši varat sākt lietot folskābi – tā nepieciešamajās devās atrodama jebkuros grūtniecēm domātos vitamīnos. Tāpat, lai bērniņš pareizi augtu, viņam nepieciešams miers, tādēļ arī mātes miegam ir liela nozīme. Jāatceras arī par svaiga gaisa nepieciešamību, it īpaši, ja jums ir darbs birojā un pa dienu nesanāk iziet pastaigā, – tad tas noteikti jādara, ejot uz darbu vai nākot no tā mājās.” Gaidību laikā ļoti ieteicamas ir arī fiziskās aktivitātes. “Ja jaunā māmiņa pirms grūtniecības ir sportojusi, to var droši turpināt darīt arī mazuļa gaidību laikā. Taču sportojot jāseko līdzi tam, lai pulss nepārsniegtu 120 sitienus minūtē. Ieteicami būtu tādi sporta veidi kā, piemēram, pastaigas, nūjošana, peldēšana, speciālā vingrošana grūtniecēm,” skaidro ginekoloģe. Protams, milzīga nozīme ir arī uzturam, taču par to nedaudz vēlāk