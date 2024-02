Sestdien Rīgā dzīvokļos dzēsti divi ugunsgrēki

Plkst.13.48 VUGD saņēma izsaukumu uz Lubānas ielu Rīgā, kur divstāvu mājā dega virtuve 12 kvadrātmetru platībā. No otrā stāva dzīvokļa ugunsdzēsēji, izmantojot glābšanas maskas, izglāba divus cilvēkus. Savukārt no ēkas pirmā stāva balkona tika izglābts vēl viens cilvēks. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies deviņi cilvēki, viens no viņiem ugunsgrēkā cieta.