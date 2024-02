"Delna": Daļai jauniešu netic savām spējām ietekmēt lēmumus

Aptaujā piedalījušies 500 skolēni no 15 skolām visā Latvijā - 249 ir no Latgales reģiona, 121 no Rīgas, 28 no Vidzemes, 44 no Zemgales un 34 no Kurzemes. 44% skolēnu ir vecumā no 12 līdz 15 gadiem, 42% - no 16 līdz 17 gadiem, 12% - no 18 līdz 21 gadam, bet 2% skolēnu ir 11 gadi.