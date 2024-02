NYT: Trampa iespējamā atgriešanās prezidenta amatā liek Vācijas politiķiem diskutēt par NATO pastāvēšanu bez ASV

Tramps ir vairākkārt izteicies, ka ASV iegulda pārāk daudz pūļu un naudas Ziemeļatlantijas aliansē, un pat draudējis ar savas valsts izstāšanos no NATO . Vācijas politiķi bažījas, ka gadījumā, ja Tramps tiks ievēlēts uz jaunu prezidenta pilnvaru termiņu, viņš mēģinās šos draudus īstenot.

Tagad, kā norāda “The New York Times”, Vācija ir otrā aiz ASV pēc palīdzības sniegšanas Ukrainai. Tā kā ASV kopš 2023. gada beigām nespēj apstiprināt budžetu, kas ietver militāro palīdzību Ukrainai, Vācija ir gandrīz divkāršojusi savus izdevumus šai pozīcijai līdz 8,5 miljardiem ASV dolāru gadā.

ASV ir bijusi vadošā loma NATO kopš Ziemeļatlantijas alianses izveides pēc Otrā pasaules kara. No alianses dalībvalstīm tiek sagaidīts, ka tās aizsardzībai tērēs vismaz 2% no IKP gadā. Tomēr daudzas valstis dažādu iemeslu dēļ tērē mazāk. Savukārt ASV nodrošina aptuveni 70% no NATO izdevumiem, bet formāli visām dalībvalstīm ir vienādas balsstiesības.