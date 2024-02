Mūsdienu erotiskajā literatūrā, kino un pornogrāfijā žņaugšana kā seksuāli uzbudinošs paņēmiens ir visai populārs. Skeptiķiem varbūt varētu šķist dīvaini, kā gan šāds brutāls uzbrukums cilvēka elpai un dzīvībai var būt seksuālās maņas rosinošs, tomēr, kā izrādās, var. Šķiet, vislabāk to parāda kādas japāņu geišas stāsts, kura nožņaudza savu mīļoto, jo viņam tas tik ļoti patika. Tomēr, lai nevajadzētu dzīvot bez mīļotā sniegtajām baudām, viņa nogrieza viņa peni, lai ar to pēc tam bēguļotu no policijas, cerot beigu beigās kopā ielēkt aizā.