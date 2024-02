"Labāk, ja jums būtu bijis vēzis…" Reta slimība liek novērtēt dzīvi. Gunta pieredze

Kad sāc novērtēt dzīvi

Man dzīve kļuvusi vērtīgāka. Mēs visi skrienam kaut kur pēc nezin kā, cenšamies sasniegt kaut ko, nedomājot par stāvokli, kādā esam. Vajag iepauzēt. Laiks skrien tik ātri. Esmu apjautis, ka man patīk vienkārši pabūt vienam, pameditēt ar sevi, ar savu ķermeni, domām. Mēģināju sevi tā kā ārstēt ar domām, ka viss būs labi, lai ļaunais iet ārā un labais iekšā. Un smēlos spēku no dabas, no jūras, no apkārtējā meža. Agrāk es to nenovērtēju, tagad ļoti novērtēju,” atzīst Guntis.