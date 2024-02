Skābes skaistumkopšanā – ādas tekstūras, toņa un izskata uzlabošanai

BENU Aptiekas farmaceite L. Graudiņa iesaka ādu kopt ne vien no ārpuses, bet arī no iekšpuses, rūpējoties par to, lai ik dienas tiktu uzņemts pietiekams ūdens daudzums, kā arī nepieciešamie vitamīni un minerālvielas. Piemēram, vitamīnu kompleksos, kas īpaši piemēroti skaistumam un labsajūtai, tiek izmantoti tādi vitamīni kā A, E un C vitamīns, biotīns (arī citi B grupas vitamīni), cinks, selēns, dzelzs, hialuronskābe un kolagēns, kas palīdz uzturēt ādas, nagu un matu veselību, veicina normālu šūnu darbību, kā arī kolagēna veidošanos un palīdz uzturēt nepieciešamo mitruma līmeni ādā.