Latvijas portreti ⟩ Zupa trūkumcietējiem un 24 kaktusi

Un tā jau trīs gadus bez nevienas izlaistas reizes. Ziemassvētku dienās tai skaitā. “Kādreiz dzīvoju tikai priekš sevis, nedomāju par to, ka prieku cilvēks var gūt no pāris desmaizēm un tējas krūzes vai zupas porciju spainītī,” stāsta Ivo. “Ja tu to prieku vari dot citam, tad arī pašam ir prieks.” Viņš gan atzīst, ka bez ģimenes atbalsta būtu grūti motivēt sevi šādai labdarībai. Savukārt bērni, ģimene un labdarība ir iemesls, kāpēc Ivo nolēma aizvērt pagātnes lappusi, kurā ne vienu gadu vien viņš pavadīja ieslodzījuma iestādēs. Ceļu uz tagadējo dzīvi viņš iesāka ar “programmu”. Evaņģēlisko kristiešu draudzes “Dieva ģimene” organizētā deviņus mēnešus garā programma ir labdarība cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, lai atbrīvotos no alkoholisma, narkotikām, kriminālās pasaules un citām problēmām.