Polijas lauksaimnieki bloķēs vēl vienu šķērsošanas punktu uz robežas ar Ukrainu

Iepriekš tika ziņots, ka poļu lauksaimnieki plāno no 9.februāra bloķēt robežas šķērsošanas punktu "Jahodina-Dorohuska".

Polijas lauksaimniecības ministrs Česlavs Sekerskis norādījis, ka ES būtu kaut kā jāreaģē uz to, ka Eiropas lauksaimnieku produkti kļūst nekonkurētspējīgi un ka tieši Polijas lauksaimnieki visvairāk cieš no lauksaimniecības produktu importa no Ukrainas.