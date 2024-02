Ugunsgrēkos Augšdaugavas un Jēkabpils novadā gājuši bojā trīs cilvēki

Savukārt plkst.22.35 VUGD saņēma informāciju, ka Patversmes ielā, Rīgā, piecstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pirmā stāva dzīvoklī deg istaba un gaitenis kopumā 30 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās septiņi cilvēki, no kuriem divi ugunsgrēkā cieta. Glābēji evakuēja vēl trīs cilvēkus un divus izglāba, no kuriem viens bija cietis ugunsgrēkā. Kopumā ugunsgrēkā cieta trīs cilvēki. Ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā noslēdza plkst.00.44.