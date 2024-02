Zelenskis iecēlis jaunu sauszemes spēku komandieri

Dienu iepriekš Ukrainas valdība atbrīvoja Pavļuku no valsts aizsardzības ministra pirmā vietnieka amata “ saistībā ar pārcelšanu uz citu darbu” Pavļuks komandēja Ukrainas aizsardzību austrumos pēc Krievijas iebrukuma sākuma, ziņoja RBC Ukraine. No 2022. gada maija viņš bija Sauszemes spēku komandiera Oleksandra Sirska vietnieks, bet no 2023. gada februāra ieņēma aizsardzības ministra pirmā vietnieka amatu.