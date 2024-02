VIDEO ⟩ Aiz priekškara: Krievi svin "uzvaras dienu" informatīvajā karā

Šie Putina izteikumi deva iemeslu visu veidu propagandistiem reflektēt par to, ka Krievija Putina vadībā ir nevis drauds, bet gan cilvēces atbrīvotāja, kas nevēlas tās iegāšanos bezdibenī, vēlas pasauli pasargāt no "brūnā mēra" un aizstāvēt tradicionālās kristīgās vērtības.

Paralēli Putina kā pasaules glābēja lomai izskanēja viņa tradicionālās žēlabas, ka Rietumi negrib sadarboties ar Krieviju un neuzskata to par līdzvērtīgu partneri. Putins kā aizvainots bērns uzskaitīja visus līdzšinējos Amerikas "pāridarījumus", sākot ar to, ka NATO atteicās uzņemt savās rindās Krieviju.

"Takers Karlsons apsolīja nerediģētu Putinu. Rezultāts bija garlaicīgs" ("New Yorker"); "Takera Karlsona intervija: faktu pārbaude Putina "muļķību" vēsturē" (BBC); "Sarunu šovs vai nopietna saruna? Takera Karlsona intervija ar Putinu nepiedāvāja ne vienu, ne otru" ("The Guardian"); "Kā Takers Karlsons kļuva par Putina noderīgo idiotu" ("Financial Times") - tie ir tikai daži no mediju virsrakstiem, kas atklāj, kā patiesībā tika uzņemta Putina intervija.