Kā ir patiesībā: uztura speciāliste kliedē mītus par olām un holesterīnu

Olas ir labs augstas kvalitātes olbaltumvielu avots un satur 13 vitamīnus un minerālvielas. To lietošana uzturā ir lieliska izvēle gan bērniem, gan cilvēkiem, kas ir vecāki par 60 gadiem. Olas satur bērnu un pusaudžu attīstībai nepieciešamas uzturvielas. Olbaltumvielas ir īpaši būtiskas cilvēka organismam, bet to nepieciešamais daudzums atkarīgs no vecuma.