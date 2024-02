“Bez Tabu” pārliecinās, ka pie minētā veikala novietota brīdinājuma zīme par to, ka trepes ir slidenas, tomēr satiktie rīdzinieki uzskata, ka ar to neesot pietiekami, jo pircēji to var nepamanīt. Kāds vīrietis norāda, ka reiz knapi noturējies kājās, jo trepes bijušas ļoti slidenas.