Kāpēc vējjaka ir obligāta sieviešu garderobē?

Vējjakas izvēle nav saistīta tikai ar stila izpausmi. Tā kalpo arī kā praktisks apģērba gabals, kas aizsargā no vēja un aukstuma. Tā ir ērta, viegli ievietojama ietilpīgākā somā un var kalpot gan kā virsjaka pavasarī vai rudenī, gan kā aizsardzība pret vēju vasarā. Atkarībā no sezonas un konkrētajiem laika apstākļiem sievietes var izvēlēties materiālu, no kā ražota vējjaka. Piemēram, vieglāki var būt piemēroti vasarai, savukārt siltāki un izolējoši materiāli noderēs aukstākiem gadalaikiem. Tādējādi vējjaka tiek pielāgota vides apstākļiem, piedāvājot gan ērtības, gan aizsardzību.