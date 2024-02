Kad pilsēta nonāk Krievijas armijas okupācijā, būt vīrietim karaklausības vecumā ir īpaši bīstami – pat ja esi civilists. Spilgta liecība bija fotogrāfijas no Bučas, kur pēc atbrīvošanas uz ielām tika atrasti spēka gados esošu vīriešu līķi ar aiz muguras sasietām rokām. Trīsdesmitgadnieki Mikita Horbans un Volodimirs (vārds mainīts) no gūsta atgriezās spīdzināti, pusaudža svarā, fiziski sakropļoti. Bet vismaz dzīvi.

Lai arī kopš Krievijas 2022.gada 24.februāra iebrukuma Ukrainā šonedēļ apritēs divi gadi, no kara nedrīkst nogurt. Sarūkot militārajam atbalstam, sarūk arī Ukrainas iespējas atgūt Krievijas okupētās teritorijas – un var pat nākties zaudēt jaunas, kā tas pavisam nesen pēc smagām kaujām notika ar Avdijivku. Okupācija ir ne tikai nelikumīga svešas teritorijas piesavināšanās. Okupācijā civiliedzīvotāji piedzīvo vislielākās šausmas: spīdzināšanu, ieslodzījumu, nolaupīšanu, nogalināšanu, deportāciju, kultūras un identitātes iznīcināšanu, izmantošanu propagandā, ģimeņu izšķiršanu un bērnu nelikumīgu izvešanu, lai tos varētu "adoptēt" svešinieki. Pirms kara otrās gadadienas TVNET intervēja ukraiņus, kuriem no okupācijas palaimējies izkļūt dzīviem – ne visiem tā veicas –, un tos, kuri paši bijuši frontē. Ukrainas karavīri un civiliedzīvotāji negrasās padoties. To nedrīkst darīt arī pārējā pasaule.