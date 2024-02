Darbs aptiekā – profesionālo vēlmju piepildīšanai

Arī Jūlija ir viena no tiem, kas sava profesionālā sapņa piepildīšanai izmanto BENU Aptiekas piedāvātās apmaksātās farmaceita asistenta studijas. “Divus gadus atpakaļ rudens uzņemšanu koledžā nokavēju,” skaidro Jūlija, “bet biju ļoti priecīga, ka radās iespēja iestāties 2022. gada februārī ziemas uzņemšanas studijās RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Par to liels paldies jāsaka arī BENU Aptiekas atbalsta programmai.” Jūlija uzsver, ka, uzsākot studijas, bija gan liels prieks, gan satraukums, jo brīžiem likās, vai to visu vispār ir iespējams iemācīties un apgūt? “Tad, kad ir skaidrs mērķis un ir motivācija, tad nav nekā neiespējama,” stāsta Jūlija.