Vīriešiem par matu transplantāciju - plikpaurība ir uzveicama!

No pakauša iegūtie mati, veicot mikroiegriezumus mērķa zonā, tiek pārstādīti graftu veidā (1 – 5 matu folikuli), kas nodrošina matu kuplumu un iespaidīgu rezultātu, mūsu klīnikā matiņi netiek dalīti zem mikroskopa pa vienam, līdz ar to tiek panākts maksimāls biezums. Metode ir piemērota matiņu transplantācijai arī bārdas un uzacu zonā, attiecīgi, pārstādot šajās zonās, matiņi aug pa vienam un tad grafti tiek sadalīti pa 1 folikulam. Arī šajā gadījumā tiek izmantoti pakauša daļas mati – pārstādīto matu folikulas pielāgojas konkrētajai zonai un kļūst par attiecīgā mata tipu (bārdas rugāju vai uzacu matiņu).

Matu transplantācijas izmaksas sākas no 2500 EUR, kas, vērtējot izmaksu diapazonu starptautiskā līmenī, tiek uzskatīta par ļoti izdevīgu cenu. Turklāt šī procedūra kļūt arvien populārāka, līdz ar to pieaug arī pieprasījums. Procedūras izmaksas ir atkarīgas no nepieciešamā graftu daudzuma. Procedūras ilgums arī ir atkarīgs no manipulācijas apjoma, bet to ir iespējams sadalīt vairākos posmos.