Gide Kristīne: grieķi Evijas salu nereklamē - viņi paši vēlas tur atpūsties

"Es ar to dzīvoju un elpoju. Es cenšos dienā veikt vienu garāku ekskursiju, darīt to patiešām labi, un tad skatos kā ceļotājiem klājas, vai viņiem nekā netrūks. Ja man ir neatbildēti jautājumi, es izpētu, atrodu atbildes un tikai tad dodos atpūsties. Es negribu nogurt, negribu steigties ekskursijas laikā, jo galu galā daudz kas ir atkarīgs no gida darba. No tā ir arī atkarīgs kā ceļotājam patiks ceļojums," stāsta Kristīne.