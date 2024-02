Stipra veselība - tava vērtība šodienas pasaulē

Nepilnīgu rūpēšanos par savu veselību pierāda zemā vēža skrīninga iespēju izmantošana, lai laicīgi pasargātu sevi no dažādām vēža formām. Latvijā ir iespēja bez maksas veikt skrīningus, lai savlaicīgi tiktu atrastas un preventīvi novērstas dažādas ļaundabīgas saslimšanas. Sievietēm ir pieejams valsts apmaksāts dzemdes kakla vēža skrīnings, ko valsts piedāvā visām sievietēm vecumā no 25 - 70 gadiem. Valsts apmaksāts ir arī krūts vēža skrīnings sievietēm no 50 - 68 gadu vecumam. Vīriešiem no 50 gadu vecuma tiek piedāvāta iespēja veikt prostatas vēža skrīningu vai pat jau no 45 gadu vecuma, ja pirmās pakāpes radiniekam ir bijis prostatas vēzis. Gan sievietēm, gan arī vīriešiem vecumā no 50 - 74 ir valsts apmaksāts zarnu vēža skrīnings. Sievietēm gan krūts vēža skrīnings, gan arī dzemdes kakla vēža skrīninga uzaicinājums tiek nosūtīts uz deklarēto dzīvesvietu, savukārt pēc zarnu vēža un prostatas vēža skrīninga ir jāvēršas pie sava ģimenes ārsta. Izmantojiet šo iespēju paši, kā arī mudiniet savus vecākus, radiniekus to darīt, lai parūpētos par sevi un laicīgi novērstu biežāk sastopamos ļaundabīgos audzējus.