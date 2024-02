Putins represiju ziņā pārspējis visus PSRS līderus, izņemot Staļinu, secināts pētījumā

Saskaņā ar "Projekt" aprēķiniem laikā no 2018. līdz 2023. gadam Krievijas tiesām tika nodotas 5829 lietas, kas ierosinātas pēc pantiem par noziegumiem pret valsti (spiegošana, valsts noslēpuma izpaušana, sadarbība ar ārvalstu organizācijām u.c.), kā arī pēc pantiem, kas saistīti ar atteikšanos piedalīties karā pret Ukrainu.

Kā vēsta tīmekļa izdevums "Agenstvo", kas ir "Projekt" blakusprojekts, Krievijā pēc pantiem par valsts noslēpuma izpaušanu un spiegošanu ir tiesāts vairāk cilvēku nekā Aukstā kara laikā. Laikposmā no 2018. līdz 2023.gadam par spiegošanu tika apsūdzēti 39 cilvēki, kas vidēji ir nedaudz vairāk par sešiem cilvēkiem gadā. Tikmēr padomju tiesas laikā no 1967. līdz 1974.gadam par spiegošanu notiesāja vidēji ne vairāk kā divus cilvēkus gadā. Krievijā sešu gadu laikā par valsts noslēpumu izpaušanu tiesāja 329 cilvēkus, tas ir, vidēji 54 cilvēkus gadā, savukārt KPFSR no 1967. līdz 1974. gadam notiesāja vidēji nedaudz vairāk par četriem cilvēkiem gadā.