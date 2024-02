FOTO ⟩ Īpašā ilgtspējīgas modes meistarklasē tika radīti tērpi "Zelta Mikrofons'24" ceremonijai

Ilgtspējīga domāšana kādam ir daļa no dzīvesveida, kādam citam iespēja atbildīgi lietot gan savus finansiālos, gan apkārtējās vides resursus, bet vēl kādam tā ir daļa no radošās izpausmes. Turpinot pērn iesākto sadarbību ar Latvijas vadošo ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumu “Zaļā josta”, “Zelta Mikrofons” kopā ar “Bourzma” šogad īpašu vērību velta tieši tekstila atbildīgai izmantošanai.

Tekstilrūpniecība, ražojot, krāsojot un apstrādājot tekstilizstrādājumus, rada aptuveni 20 procentu no pasaules tīrā ūdens piesārņojuma. Turklāt modes nozare rada 10 procentu no globālajām oglekļa emisijām, vairāk nekā starptautiskie lidojumi un jūras transporta pārvadājumi kopā. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras datiem tekstilizstrādājumu iegāde ES 2017. gadā radīja aptuveni 654 kilogramus CO2 emisiju uz cilvēku. Lai gan Latvijas iedzīvotāju tekstila iegādes paradumi pēdējos gados mainās – cilvēki kļūst atbildīgāki, jaunu apģērbu iegādājas retāk, labprāt to izvēlas lietotu –, summa, kas vidēji gadā tiek izdota par jaunu drēbju iegādi, pēdējos divos gados nav ievērojami mainījusies.