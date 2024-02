Eksperti: Rietumu atbalsta trūkuma dēļ Ukraina var būt spiesta piekāpties miera sarunām

Latvijas Ārpolitikas institūta (LĀI) pētnieks, Baltijas Aizsardzības koledžas lektors Krievijas militārās un stratēģiskajās studijās Sandis Šrāders norādīja, ka spiediens par miera sarunām uz Ukrainu ir no dažādām pusēm, arī no ASV un Eiropas valstīm.

Viņa ieskatā, būtiski, ka neviens neuzspiež un neprasa Ukrainai darīt to, ko tā nevēlas. LĀI pētnieks akcentēja, ka patlaban Ukraina ir tādās kā "vājuma pozīcijās", tā visu laiku atkaro teritorijas, savukārt Krievija - cieš no sankcijām. Viņaprāt, jautājums ir par to, cik ilgā laikā Krievija varētu kapitulēt, kas, visticamāk, nenotiks nākamo 12 līdz 18 mēnešu laikā.

Bijušais Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons klāstīja, ka jautājums par miera sarunām ir ne tik daudz saistīts ar spiedienu, bet gan ar to, cik lielu militāro atbalstu saņems Ukraina. Viņš uzsvēra, ka Ukraina ir pietiekami liela valsts ar spēcīgu sabiedrību, kura līdz šim nav vēlējusies miera sarunas. Runa ir par to, kas notiks, ja nepietiks munīcijas un bruņojuma, vai kādā brīdī ukraiņi nebūs spiesti atzīt, ka viņiem ir vajadzīgs pamiers. Eksperts arī norādīja uz to, ka līdz šim nav redzēts, ka kāds būtu spējīgs piespiest Ukrainu darīt to, ko neatbalsta Ukrainas sabiedrība.