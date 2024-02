Žurnālisti Krievijas reģistros atraduši datus par 75 000 karā ar Ukrainu kritušajiem

Divu nepilnu kara gadu laikā Ukrainā Krievijas armija zaudējusi vismaz 75 000 kritušo karavīru, to aprēķinājuši “Meduza” un “Mediazona”, pamatojoties uz “Rosstat”, Mantojuma lietu reģistra datiem un informāciju no publicētajiem nekrologiem. Runa ir par laika periodu no 2022. gada 24. februāra līdz 2024. gada 1. janvārim.