Aiz priekškara: Krievijas propagandas medijos ne ar pušplēstu vārdu nepiemin divus gadus kopš kara sākuma

Krievijas uzvara būtu Rietumu izvēle

Sākoties kara trešajam gadam, domnīca "Carnegie Endowment for International Peace" uzsver, ka Krievijas sāktais karš, pretēji Kremļa apgalvotajam, bija absolūta šīs valsts izvēle un nav neviena strukturāla vai vēsturiska faktora, kas karu būtu padarījis par neizbēgamu. "Tā ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina asiņaini draudīga rīcība. Jā, lielākā daļa Krievijas iedzīvotāju viņu atbalsta. Jā, Putina diktatūrai mājās ir bijusi pieaugoša atkarība no Krievijas noziedzīgās un vardarbīgās uzvedības ārvalstīs. Bet nekas no tā nebija neizbēgams vai nepieciešams," norāda eksperti.