Kāpēc daudzas daudzdzīvokļu ēkas vēl netiek apdrošinātas?

“Tāpēc katram dzīvokļa īpašniekam ir vērts padomāt, vai viņa dzīvokļu īpašnieku biedrība ir noslēgusi apdrošināšanas līgumu. No vienas puses, tas dod pārliecību, ka, notiekot negadījumam, nebūs jāiztukšo dzīvokļu īpašnieku biedrības remonta fonds un dzīvokļu īpašniekiem nebūs jāizmaksā dažādas atlīdzības no savas kabatas, un, no otras puses, tas nodrošina, ka, ja bojājumi tiks nodarīti jūsu dzīvoklim, tie tiks novērsti vislabākajā iespējamajā veidā, jo bez apdrošināšanas ar remonta fonda līdzekļiem vien parasti nepietiek remontdarbu veikšanai visaugstākajā līmenī," piebilst D. Stikuts.​