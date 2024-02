Augot IKP, augs arī drošība

Šogad ekonomika būs sabalansētāka, lai arī joprojām stipri atkarīga no iekšējā tirgus. Lielākā pozitīvā ietekme būs privātā patēriņa pārejai no krituma par 1,2% pērn līdz orientējoši 3% kāpumam gadā kopumā. Eksportā gaidāms ceļš augšup no ceturkšņa uz ceturksni, bet vēl nav gluži skaidrs, vai ar to pietiks, lai nonāktu pie plusa zīmes gadā kopumā. Gaidāma investīciju kāpuma turpināšanās pērnajam gadam līdzīgā tempā, un joprojām pozitīvs faktors būt arī valdības patēriņš.