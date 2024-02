Foto ⟩ Navaļnija līdzgaitnieki: apbedīšanas biroji atteikušies nogādāt politiķa ķermeni baznīcā, kur jānotiek atvadām

“Vispirms mums neļāva iznomāt bēru zāli, lai atvadītos no Alekseja. Tagad, kad baznīcā vajadzētu notikt tikai bēru dievkalpojumam, apbedīšanas uzņēmumu aģenti mūs informē, ka neviens katafalks nepiekrīt tur nogādāt mirstīgās atliekas. Visām brigādēm zvana nepazīstami cilvēki un draud nekur nevest Alekseja ķermeni,” raksta Navaļnija domubiedri.

Pēc Navaļnija štāba bijušā vadītāja Leonīda Volkova teiktā, visi apbedītāji “saņem zvanus no nezināmiem cilvēkiem, kuri draud neņemt Alekseja ķermeni no morga un nekur to nevest”.