Maskavā notiks Navaļnija bēres; iespējamas aizturēšanas

Plkst.16 (plkst.15 pēc Latvijas laika) Navaļniju apglabās Borisovas kapsētā netālu no Maskavas upes krastiem.

Nav pieejama detalizētāka informācija par bērēm un to, cik cilvēkiem būs ļauts atvadīties no Navaļnija, kurš nomira pirms divām nedēļām ieslodzījumā Arktikā. Varasiestādes ir aizliegušas Krievijā ierasto civilo ceremoniju, kurā plašāka sabiedrība varētu atvadīties no aizgājēja.