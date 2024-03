Pirms pāris dienām visu valsti pāršalca ziņa par kārtējo asinis stindzinošo noziegumu Latvijā. Īpaši satraucoši, ka šo noziegumu pastrādājušas nepilngadīgas personas kādā no Rīgas skolām. Citiem vārdiem – divi jaunieši, kuri dzimuši 2008. gadā un 2006. gadā (tātad 15–18 gadus veci), bija papīpējuši zālīti.

Pats interesantākais šajā stāstā ir tas, ka marihuānu uz skolu atnesis kāds trešais, 2009. gadā dzimis jaunietis, kurš pats to nav smēķējis. Tomēr viņš uzreiz pastāstījis policijai, ka marihuānu paņēmis no mājām, kur mamma to audzē pati savām vajadzībām.