Pirmo reizi Baltijā – pasaules festivālos atzītie dīdžeji LUCAS & STEVE 9. martā, Rīgā

Spēcīgais Holandes dīdžeju duets LUCAS & STEVE sadarbojies ar Tiësto, Armin van Buuren, Afrojack, W&W, Galantis, un remiksējuši daudzus pazīstamus vārdus - David Guetta, Robin Schulz, Kygo, Lost Frequencies, Illenium, kā arī daudzus citus. Savu popularitāti visā pasaulē ir ieguvis ar virkni radio hitu, vairākiem platīna un zelta ierakstiem, un atzinību no BUMA (Nīderlande), Fun Radio (Francija), DJ Mag. , MTV u.c., iegravējot savu vietu mūsdienu deju mūzikā ar tādiem masveida radio hitiem kā "Summer On You", "Up Till Dawn", "Where Have You Gone", "Perfect", "Anywhere With You" un, protams, "Letters" - viņu 2020. gada debijas albuma "Letters to Remember" tituldziesma.