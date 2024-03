Pirms nedēļas, īpaši platformā X jeb Twitter, vairāki lietotāji sāka publisku domu apmaiņu par to, kādu atbildību un scenārijus patiesībā paredz NATO līguma 5. pants, ko plašāk zinām kā pantu par kolektīvo aizsardzību uzbrukuma gadījumā. Tomēr domas par to, tieši kādos apstākļos un kādā veidā šī kolektīvā aizsardzība notiktu, dalās. Raidījumā "Pulss" 29. februārī Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniekam Armandam Astukevičam uzdevām dažus no publiskajās diskusijās visvairāk izskanējušajiem jautājumiem.