Diskusijas laikā dalībnieki atklāj arī militāri sensitīvu informāciju, kas, iespējams, Krievijas militārajiem plānotājiem ļaus nonākt pie svarīgām atziņām. Viens no dalībniekiem par reālu uzskata maksimāli 100 spārnoto raķešu piegādi no Bundesvēra krājumiem. Tiek runāts par 50 “Taurus” piegādi Ukrainai pirmajā daļā un vēl 50 otrajā.

Turklāt viens no sarunas dalībniekiem saka: “Es zinu no saviem britu un franču kolēģiem, ka viņi ir tikpat labi kā “Vinčesters” ar savām “Storm Shadow” un “Scalp”.” Acīmredzot ir domāts, ka Ukrainas saņemto un “Taurus” raķetēm nedaudz līdzīgo “Storm Shadow” un “Scalp” krājumi ir izsmelti. Tāpat tiek minēts, ka Vācija līdz šim Kijivai piegādājusi trīs no divpadsmit tai pieejamajiem pretgaisa aizsardzības sistēmas “Patriot” radariem.