Video ⟩ Sestdienas vakarā pie Santkpēterburgas darbojas pretgaisa aizsardzība; Pulkovo lidosta uz laiku apturējusi darbu

Interneta izdevums “Fontanka” vēsta, ka Lomonosovas pilsētas (Sanktpēterburgas daļa) iedzīvotāji sestdienas vakarā vietējos interneta forumos masveidā sūdzējušies par spēcīgu dārdoņu un sprādzieniem netālu no Bronkas ostas. Viens no iedzīvotājiem rakstīja, ka “kāda raķete uzsprāga 5 gabalos”. Dubočki un Lebjažje ciematos, kas atrodas Somu līča tuvumā, pēc aculiecinieku teiktā, “drebēja mājas un džinkstēja logi”. Bija arī ziņas par “liesmām debesīs”.

Saskaņā ar “Telegram” kanāla “Mash on Moika” ziņām, netālu no Bronkas ostas notika divi spēcīgi sprādzieni. Pulkovas lidostā no plkst. 19.32 līdz 20.03 tika noteikti ierobežojumi lidmašīnu izlidošanai un ielidošanai. “Fontanka” raksta, ka virs Somu līča notriekts drons.