VP atklāj jaunu informāciju par atkritumu poligonā Grobiņas pagastā atrasto jaundzimušā līķi

"Tā kā rūpnīcā šķirotie atkritumi nonāk no vairākiem Kurzemes reģioniem, nevaram spriest par to sākotnējo lokāciju. Šķirošanas rūpnīcā "Skudras" tiek veikta visu reģionā savākto atkritumu šķirošana pirms to noglabāšanas poligonā. Ņemot vērā izmeklēšanas procesu, plašāku informāciju par konkrēto situāciju pagaidām komentēt nevaram," norāda Zvaigzne.