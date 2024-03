Pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma sākuma daudz tika runāts par dronu lielo nozīmi cīņā pret okupantiem. Operatoram Kasparam Nordenam mājās bija lietots drons, kuru viņš bija plānojis pārdot. “Bet kas ir tie 400 eiro? Labāk lai tur Ukrainā visu nokārto, nekā karš atnāk pie mums,” intervijā TVNET saka Kaspars. Tuvojās aukstie ziemas mēneši, ukraiņiem trūka arī ziemas apģērbu. Caur paziņu, kurš nodarbojās ar palīdzības vākšanu un nogādāšanu uz Ukrainu, Kaspars noziedoja savus biezos ziemas zābakus, vilnas zeķes un arī dronu. Un palaikam par to atcerējās: “Nez cik ilgi tas bija noderīgs ukraiņiem?”

Arī pēc tam bija vēlēšanās palīdzēt, tikai nebija skaidrs, kā. Tad ceļi Kasparu aizveda līdz Tvitera konvojam. Viņš saprata, ka ieguldījums mašīnu dzīšanā no Latvijas uz Ukrainu ir reālākais, kā viņš var palīdzēt. Viņš nav konvoja biedrs, bet ir Whatsapp grupā, kurā palaikam tiek meklēti šoferi. Ceļu no Mārupes uz Polijas–Ukrainas robežu viņš ir mērojis piecas reizes. Pēdējā braucienā, kas iekrita otrajā kara gadadienā un bija 132. Tviterkonvoja brauciens, Kaspars stūrēja savas māsas ģimenes ziedoto Volvo. Pēc tam vīri no frontes sūtīja pateicības vārdus: “Bez jums mēs sen būtu pazuduši.” Ir acīmredzams, ka ukraiņi novērtē saņemto palīdzību. Uz fronti sūtītās automašīnas joprojām ir atspaids karavīriem Ukrainā.