Krievijas bijusī sabeidrotā Armēnija ar saviem lēmumiem, it īpaši izstājoties no “Krievijas NATO analoga” KDLO izsaukusi milzīgu propagandistu pārmetumu vētru, it īpaši attiecībā pret premjerministru Nikolu Pašinjanu. Armēnijas problēma ir tā, ka tai šķiroties no Maskavas, faktiski nāksies palikt vienatnē. Rietumu atbalsts pagaidām ir vien morāls, bet Maskavai nepietiek resursu, lai noteiktu nopietnas sankcijas pret bijušo sabiedroto.