Iepazīsti farmaceita profesiju – piesakies Ēnu dienai BENU Aptiekā!

BENU Aptiekas farmaceite Liene Graudiņa stāsta : “Būt par farmaceiti ir daļa no manas būtības, šo profesiju ik dienas nesu ar lepnumu. Farmaceita ikdiena ir raiba, jo darba pienākumos ietilpst ne vien cilvēku apkalpošana, medikamentu, uztura bagātinātāju un kosmētikas izsniegšana, bet arī palīdzēšana – gan ar padomu, gan ar smaidu, ar kādu labu vārdu, kā arī ikviena klienta uzklausīšana, ikreiz jāprot gan salasīt ārsta rokrakstu, gan jāspēj ieteikt piemērotākos līdzekļus.”

Farmaceite Elma Grīnhofa ikdienā nodarbojas ar zāļu izgatavošanu BENU Aptiekā un uzsver: “Mana darba diena nav iedomājama bez atbildības, precizitātes un kārtības uzturēšanas darba vidē. Pati ikdienā strādāju arī ar zāļu izgatavošanu – tā ir mana sirdslieta! Savienojot dažādas izejvielas, ar savām rokām pagatavot zāles – tā ir īstā farmācijas esence! Vislielāko gandarījumu zāļu gatavošanā sniedz to zāļu formu gatavošana, kas no pirmā acu uzmetiena šķiet, ka neizdosies. Tāpēc to izgatavošana prasa ilgāku laiku – ir jāpēta zinātniskā literatūra, jāliek lietā ķīmijā un zāļu tehnoloģijas mācībās uzkrātās zināšanas, lai iegūtu viendabīgas un maksimāli efektīvas zāles, kas būtu ērti lietojamas pacientam. Lai arī šī ir sena profesija, tā visu laiku pilnveidojas, tāpēc arī farmaceitam ir jāmācās visu mūžu, jāpilnveido sevi un jābūt zinošam par jaunākajiem medikamentiem, ārstēšanas metodēm un jaunumiem zāļu gatavošanā. Farmaceits ir cilvēks, kas ar savām zināšanām par medikamentiem sniedz pienesumu veselības aprūpē, turklāt vissvarīgākais šajā profesijā ir spēja palīdzēt cilvēkiem, tas ir dzinulis vairāk pilnveidoties un sniedz vislielāko gandarījumu!