“Ir publiski pieejama informācija par to, ka Polija lielos apjomos iepērk dārzeņus, it īpaši gurķus no Krievijas. Tajā pašā laikā gurķi jau pašlaik tiek pārdoti Latvijas lielveikalos ar norādi, ka tie audzēti Polijā. Tas liek mums, Latvijas lauksaimniekiem, uztraukties par to, vai nenotiek Latvijas iedzīvotāju maldināšana un Eiropas tirgus kropļošana,” paziņoja “Latvijas Dārznieks” valdes loceklis Jānis Bērziņš.