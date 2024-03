Maestro Raimonds Pauls Spīķeros atklās “Radio SWH Jazz Club”

Radio SWH vadītājs Jānis Šipkēvics: “Mūsu radio grupa vienmēr nepalaiž garām iespēju izkāpt no rāmjiem. Mēs improvizējam par dzīvi. Un džezs ir ekskluzīvs veids, kā to darīt. Cilvēkiem patīk ekskluzīvas lietas. Par to liecina fakts, ka tiklīdz paziņojām par mūsu džeza klubu, tā pirmais koncerts jau ir izpārdots. Tas liecina, ka mums jātiekas vairāk un biežāk. Laiks pavasarim! Laiks Radio! Laiks Džezam!”