Kā pareizi izvēlēties piemērotāko RILAK krāsu koka žogam?

Padoms – izvēlieties stiprinājumus, izgatavotus no materiāliem, kas nekorodē āra apstākļos. Melnā metāla (dzelzs) skrūves un naglas ir nepieciešams pasargāt no korozijas. Iesakām nokrāsot to ārējas daļas ar grunts-emalju Proteksol 50, ko var tonēt nepieciešamajā tonī, vai izmantot kādu no gatavajiem toņiem).