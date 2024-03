Cilvēka dzīve 21. gadsimtā nav iedomājama bez interneta. Nereti lasām ziņas, skatāmies video sociālajos tīklos un pārbaudām e-pastu, piemēram, brokastu laikā. Tomēr pastāv iespēja, ka šāda daļa rutīnas varētu pazust. Ja ne uz visiem laikiem, tad uz ilgāku laiku gan. Digitālie sakari ir atkarīgi no kabeļiem, kas atrodas pasaules jūrās un okeānos. Dzīvojam laikā, kad globālā interneta apokalipses scenārijs ir reālāks nekā jebkad agrāk.

Piekļuves zaudēšana sociālajiem tīkliem ir mazākā problēma, par ko uztraukties. Interneta pazušana varētu radīt ļoti dramatiskas sekas, faktiski “no spēles izslēdzot” pasaules finanšu sistēmu. Tieši zemūdens kabeļi ir neredzamais pamats, uz kā balstās internets visā pasaulē. To infrastruktūra savieno visus pasaules kontinentus, nodrošinot datu pārraidi starp miljardiem cilvēku.

Nesen īstenotais četru kabeļu bojājums Sarkanajā jūrā ir svarīgs atgādinājums - neraugoties uz to neaizvietojamību, kabeļu drošība rada daudz jautājumu. Svarīgākais no jautājumiem: vai teroristiska organizācija vai valsts ir spējīga atslēgt visu pasauli no interneta?