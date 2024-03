No Latvijas aizbēdzis krievu spiegs Frolovs, kuram bija piespriests 4 gadu cietumsods

Frolovs bija apcietināts, bet izmeklēšanas tiesnese Biruta Horuna jau 2022. gada maijā viņu atbrīvoja pret 30 tūkstoš eiro lielu drošības naudu. Frolovs portālā DELFI un Latvijas televīzijā tolaik publiski nožēloja izdarīto un lūdza piedošanu. Pagājušā gada izskaņā Frolovam galējā instance piesprieda 4 gadus cietumā. “Nekā personīga” ir zināms, ka GRU savervētais Frolovs cietumā nav nonācis. Viņš no Latvijas aizbēdzis. Pēc neoficiālas informācijas - uz Krieviju. Un varētu būt, ka Frolovs izsludināts meklēšanā.

“Šī attieksme un uzvedība bija izplānota. Un tā bija saskanīga ar to, ko viņš bija darījis iepriekš tiesā, kur arī viņš bija ļoti laipns. Tā kā es tagad viņu redzu kā gudru puisi, kurš bija uzlicis masku, lai izskatītos pēc klerka vai grāmatveža. Bet patiesībā bija kā Džeims Bonds”.

2020. gada 17. februārī Valsts drošības dienests aizturēja FSB labā strādājošo Sergeju Vasiļjevu. Kā liecina šonedēļ publicētais Valsts drošības dienesta gada pārskats, viņš FSB uzdevumā centies savervēt kādu dienesta amatpersonu, bet izskaitļots un apcietināts. Jau dažus mēnešus pēc aizturēšanas 2020. gada 15. jūlijā Rīgas pilsētas (tobrīd - Vidzemes priekšpilsētas) tiesas tiesnese Sigita Dolniece S. pirmajā instancē Vasiļjevu atbrīvoja no apcietinājuma. Vasiļjevs to izmantoja, lai aizbēgtu no Latvijas. Šobrīd viņš dzīvo Krievijā un tiek uzskatīts par līderi pret Latviju strādājošajā grupā “Baltijas antifašisti”. Viņi paši mudinājuši arī citus vākt sensitīvo informāciju par Latviju. Pagājušā gada 5. septembrī Vasiļjevam klāt neesot tiesa viņam piesprieda 3 gadus cietumā.